Иркутская область заняла 12 место в России по темпам роста зарплат

Согласно рейтингу РИА Новости, с ежегодным темпом прироста в 9,3% жители региона будут получать по 100 тыс. рублей через 9,9 лет.

С ростом зарплат дела обстоят лучше Красноярском крае (11 место). Красноярцы дойдут до отметки в 100 тыс. рублей, как и иркутяне, через 9,9 лет, среднегодовой прирост зарплат – 9,5%.

На 23 месте оказалась Новосибирская область. Жители региона начнут получать по 100 тыс. рублей только через 12,2 лет, годовой прирост зарплат – 9,2%.

В середине списка Бурятия (42 место) с показателем в 8,1%. Такими темами жители республики начнут получать по 100 тыс. рублей только через 13,8 лет.

Быстрее всего медианная зарплата половины населения достигнет 100 тысяч рублей в Ямало-Ненецком автономном округе – по расчетам на это уйдет менее шести лет. На второй и третьей строчках рейтинга расположились Чукотский автономный округ и Магаданская область – там подобный рост зарплат займет чуть более шести лет. В наихудшем положении находятся Кабардино-Балкарская и Чеченская Республики – к планке в 100 тысяч 50 процентов их жителей подойдут через 20 лет.