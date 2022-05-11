На 2022 год в регионе запланировано строительство 70 объектов инженерной и социальной инфраструктуры

В Иркутской области в 2022 году в рамках 12 национальных проектов планируется реализация 47 региональных, включая новые: «Развитие системы поддержки молодежи («Молодежь России»)», «Модернизация первичного звена здравоохранения», «Туристическая инфраструктура». На эти цели запланировано 36,4 млрд рублей, что на 3,5 млрд рублей больше, чем в 2021 году. Размер финансирования из федерального бюджета составит 24,8 млрд рублей.

Фото с сайта правительства Иркутской области

– Национальные проекты реализуются по инициативе президента России Владимира Путина. Они направлены на повышение уровня жизни, обеспечение прорывного социально-экономического развития, и мы должны стремиться к достижению этих целей, – подчеркнул губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.



По данным Управления проектной деятельности губернатора и правительства Иркутской области, на 2022 год запланировано к строительству 70 объектов инженерной и социальной инфраструктуры, не считая объектов здравоохранения. В том числе 56 предполагается ввести в эксплуатацию в 2022 году.

В частности, предусмотрено возведение домов культуры и школ искусств, дошкольных учреждений и спортивных сооружений, современных школ и спортзалов, объектов водоснабжения, многоквартирных домов, инженерной обеспечивающей инфраструктуры для развития туризма.

В рамках нацпроекта «Здравоохранение» запланированы строительство, реконструкция и капремонт 70 объектов.

По нацпроекту «Безопасные качественные дороги» предусмотрено обновление 90 объектов. Это капстроительство, реконструкция и ремонт автомобильных дорог регионального, межмуниципального и муниципального значения, а также мостовых переходов.

Общее плановое количество объектов строительства и ремонта по всем нацпроектам составит 227. Для сравнения: в 2021 году было 124, а в 2020 - 118.

– Для контроля за выполнением нацпроектов Управлением проектной деятельности совместно с главными распорядителями бюджетных средств сформированы дорожные карты реализации намеченных мероприятий в Иркутской области в 2022 году. Они включают информацию по всем мероприятиям, устанавливают сроки контрактации и выполнения работ, и эти сроки строго контролируются, – подчеркнула начальник Управления проектной деятельности Олеся Рахматулина.





