Доллар ненадолго поднялся выше 70

В среду в начале торгов рубль испытал кратковременную просадку – доллар вновь превышал 70 руб., а евро — 74 руб. Однако вскоре российская валюта перешла к быстрому укреплению. Доллар опустился к 67,5 руб., евро достиг 71,14 руб.



– Для рублевых активов позитивом выступило отсутствие договоренности между странами ЕС по введению эмбарго на российскую нефть, а также смягчение позиции европейских властей в отношении возможных мер, касающихся нефтяных поставок из РФ. Правда, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель сообщил, что новый пакет санкций против России может быть принят на совещании глав европейских МИДов 16 мая, – подчеркивают эксперты БКС.



Давление на котировки нефти оказывает угроза замедления роста мировой экономики, что ударит по сырьевому спросу, который уже сейчас находится под давлением карантина в Китае.