Росбанк снижает ставку по кредиту

Росбанк запустил новый продукт, который поможет снизить процентную ставку и переплату по кредиту на автомобиль.

Сервис «Кредит наличными на покупку Авто» позволит сократить процентную ставку по уже оформленному кредиту на 2%: ежемесячные платежи станут меньше, а пользоваться автомобилем будет выгоднее.

Механизм нового сервиса очень прост — клиент может оформить в Росбанке кредит наличными и потратить его на покупку машины. После этого получить ПТС (паспорт транспортного средства) и предъявить его менеджеру в офисе Росбанка вместе с договором купли-продажи автомобиля. С этого момента платежи по кредиту станут ниже.

На кредит для покупки автомобиля распространяются специальные условия по программе кредитования*.

Клиент может взять кредит на сумму до 3 млн рублей с минимальной ставкой — от 6,9%. Низкая ставка активируется при подключении услуги «Выбери ставку по кредиту» и при страховании жизни. Эти опции можно выбрать в момент оформления договора.

Зарплатные клиенты Росбанка могут получить кредит по ставке от 1,9%.

Решение по кредиту принимается мгновенно. Для этого не нужно даже выходить из дома, достаточно заполнить заявку на сайте rosbank.ru. Оставить заявку можно также в любом отделении Росбанка.