Санкции против России сохранятся до 2024 года – ЦБ

Основа российского экспорта будет продаваться с дисконтом, что окажет сдерживающее влияние на стоимостный объем экспорта товаров, передает ТАСС.

Банк России считает, что введенные санкции и ограничения на экспорт российских товаров и импорт в Россию сохранятся на всем прогнозном горизонте до 2024 года, следует из доклада регулятора.

«Общая неопределенность и ограничения на российский экспорт, скорее всего, будут влиять на мировые товарные рынки и удерживать цены на повышенном уровне», – говорится в материале ЦБ РФ.

Однако, как отмечает Банк России, основные товары российского экспорта будут продаваться с дисконтом, что окажет сдерживающее влияние на стоимостный объем экспорта товаров.

При этом Банк России предполагает, что цены на товарных рынках на прогнозном горизонте будут постепенно возвращаться к своим равновесным уровням. Долгосрочная равновесная цена на нефть марки Urals, как отмечается в документе, оценивается на уровне 55 долларов США за баррель. Ограничения на экспорт и импорт, проблемы с платежами и логистикой приведут к тому, что объемы внешней торговли будут ниже исторически нормальных уровней.