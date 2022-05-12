Энергетики на защите птиц: En+ Group установит почти 3000 устройств для защиты пернатых Прибайкалья

Специальные устройства необходимы, чтобы оградить редких птиц Байкальской природной территории от поражения электрическим током. Кроме того, это позволит минимизировать риски отключений, снизить количество коротких замыканий на линиях, вызванных жизнедеятельностью птиц.

Установку специальных устройств на опоры ЛЭП производит Иркутская электросетевая компания, входящая в состав En+ Group.

– На данный момент смонтировано уже более 10 тысяч устройств на высоковольтных линиях напряжением до 220 киловольт, до конца 2022 года установят еще 2900 устройств различных модификаций, – говорится в сообщении Иркутской электросетевой компании.

Птицезащитные устройства монтируют в экологических зонах Байкальской природной территории – в Ольхонском, Иркутском, Эхирит-Булагатском, Баяндаевском и Осинском районах. Используются устройства нескольких модификаций. Одни – для защиты электрооборудования и предотвращения гибели птиц при контакте с ЛЭП, другие препятствуют посадке птиц любых размеров на траверсу опоры ЛЭП. Эти устройства выполнены в виде травмобезопасных стержней и абсолютно безопасны для пернатых.

По заданию энергетиков сотрудники Иркутского госуниверситета провели исследование на территории Баяндаевского, Качугского и Ольхонского районов. Ученые выяснили, что там обитает множество хищных птиц семейства ястребиных: орел могильник, мохноногий курганник, канюк. А также птицы семейства врановых: сороки, даурские галки, черная ворона, ворон. Чаще всего хищники выбирают опоры ЛЭП как наблюдательные пункты для выслеживания добычи, это особенно актуально на тех территориях, где мало деревьев.