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Дефицита чековой бумаги в России больше нет – Минпромторг

В стране работают шесть крупных предприятий-производителей ленты, сообщает РИА Новости.

Чековая лента в России подешевела на фоне снижения курса евро и доллара, мощности по её производству в стране превышают потребности внутреннего рынка, заявил статс-секретарь – замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов.

«Совокупная мощность производства такой ленты на территории России составляет сейчас около 8 тысяч тонн в месяц. При этом, по экспертной оценке, в 2022 году спрос на кассовую ленту ожидается в объеме 5 тысяч тонн в месяц. Таким образом, уже сейчас мы можем производить данного товара намного больше, чем текущая потребность внутреннего рынка в нем», – передает его слова пресс-служба министерства.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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