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Масочный режим отменили в Саянске с 13 мая

Он действовал с 15 июня 2021 года.

«Сегодня принял решение отменить действие, принятого 15 июня 2021 года, постановления о профилактике коронавирусной инфекции. С 13 мая ношение масок в городском округе становится необязательным», – говорится в сообщении мэра Бориса Боровского.

Напомним, что в Иркутской области наблюдается снижение заболеваемости коронавирусом. Уже несколько недель суточный прирост заражений в областном центре не превышает 40 случаев, а Иркутск является рекордсменом по этому показателю за все волы пандемии в регионе.

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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