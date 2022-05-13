Масочный режим отменили в Саянске с 13 мая

Он действовал с 15 июня 2021 года.

«Сегодня принял решение отменить действие, принятого 15 июня 2021 года, постановления о профилактике коронавирусной инфекции. С 13 мая ношение масок в городском округе становится необязательным», – говорится в сообщении мэра Бориса Боровского.

Напомним, что в Иркутской области наблюдается снижение заболеваемости коронавирусом. Уже несколько недель суточный прирост заражений в областном центре не превышает 40 случаев, а Иркутск является рекордсменом по этому показателю за все волы пандемии в регионе.