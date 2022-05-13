Маркетплейсы начали продавать товары параллельного импорта

К Ozon и Wildberries присоединились «Яндекс.Маркет», сообщил «Ведомостям» представитель компании.

6 мая Минпромторг опубликовал приказ, разрешающий ввоз в страну без согласия правообладателей более 50 категорий товаров, среди них телефоны, компьютеры, бытовая техника, одежда, обувь, парфюмерия, автомобильные комплектующие и прочее.

Пока конкретной продукции из этого списка на площадке нет, говорит представитель Ozon. Он объясняет это тем, что не все продавцы успели изучить правовую базу и возможности. «Но у многих есть заинтересованность в этом», – уверяет собеседник «Ведомостей». Такая мера важна с точки зрения обеспечения необходимого для российских потребителей ассортимента, уточняет представитель Ozon.

По его словам, она также дает предпринимателям возможность предоставлять своим клиентам широкий выбор товаров.

Он напоминает, что сегодня около 90% ассортимента сервиса формируют именно продавцы. Кроме того, это способ создать запасы товаров первой необходимости, что поможет стабилизировать цены и создать новые рабочие места, добавляет представитель Wildberries. Представитель еще одного крупного маркетплейса – «Алиэкспресс Россия» на запрос «Ведомостей» не ответил. А в «СДЭК.Shopping», через которую можно купить различные товары, в том числе технику и электронику, с прямой доставкой из-за рубежа, отказались от комментариев.