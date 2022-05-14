Дома на улице Ленина в Иркутске оставались без электричества из-за пожара в ТЮЗе

Мэрия Иркутска сообщила о восстановлении электроснабжения в домах на улице Ленина в городе Иркутске – ранее электричество было выключено из-за пожара в здании бывшего ТЮЗа.

Электричество в дома вернули в 14:45. «После того, как сотрудники МЧС завершат работы, собственник обеспечит ограждение контура здания театра. Одновременно с этим коммунальные службы города произведут помывку тротуаров и проезжей части. Также будет восстановлено ограждение, которое убрали для доступа специальной техники к горящему зданию», – рассказали в администрации.

Напомним, огонь на здание бывшего ТЮЗа перешел с соседнего строения, в котором возник пожар минувшим вечером. Огонь тушили почти семь часов, площадь возгорания – 1 тысяча квадратных метров. Причина случившегося выясняется. Губернатор региона Игорь Кобзев заявил, что о сносе здания и преобразовании его в торговый центр и прочие объекты не идет и речи – театр планируется реконструировать, ТЮЗ является историческим памятником. Уже опубликован проект реконструкции пострадавшего здания.