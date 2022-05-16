НБКИ: количество выданных в России потребкредитов увеличилось на 31% по сравнению с мартом

В апреле 2022 года в России было выдано 0,58 млн. потребительских кредитов или на 30,9% больше по сравнению с предыдущим месяцем (в марте 2022 года – 0,44 млн. ед.). При этом по сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество потребкредитов, напротив, сократилось – на 57,4% (в апреле 2021 года – 1,36 млн. ед.), а по сравнению с «досанкционным» февралем – на 49,1% (в феврале 2022 года – 1,14 млн. ед.), сообщает НБКИ.

Наибольшее количество потребкредитов в регионах РФ в апреле 2022 года было выдано в Москве (29,7 тыс. ед.), Московской области (25,1 тыс. ед.), республиках Башкортостан (24,8 тыс. ед.) и Татарстан (21,0 тыс. ед.), а также в Краснодарском крае (20,9 тыс. ед.) и Санкт-Петербурге (18,6 тыс. ед.).

В Иркутской области в апреле выдано 13,7 тыс. кредитов, это на 27,2% больше, чем в марте.

«В целом, нынешняя ситуация с выдачей потребкредитов схожа с «карантинными» апрелем-маем 2020 года, с тенденцией к некоторому постепенному восстановлению после первого шока санкций, - констатирует директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. – При этом достаточно существенный рост выдачи потребкредитов в апреле по сравнению с мартом объясняется эффектом «низкой базы». Напомним, что по сравнению с «досанкционным» февралем, в марте выдача сократилась сразу на 61,1%. Риск-менеджмент банков продолжает придерживаться консервативного подхода при кредитовании граждан – в марте-апреле уровень одобрения заявок на потребкредиты снизился до 25-28% против 35% в феврале. Иными словами, потребительские кредиты в этот период выдавались только тем гражданам, значение Персонального кредитного рейтинга (ПКР) которых находилось на высоком уровне. В свою очередь количество обращений граждан за потребкредитами в марте-апреле 2022 сократилось более чем на четверть. Это означает, что люди выбирают тактику снижения своей кредитной активности, ограничения потребления и, как следствие, более осторожного отношения к принятию новых долговых обязательств».