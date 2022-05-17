ЦБ разрешил переводить физлицам до $50 000 за рубеж

Банк России смягчил валютные ограничения и разрешил физлицам переводить до 50 000 $ за рубеж. Ранее лимит составлял 10 тыс. долларов.

– В течение календарного месяца резиденты России, а также нерезиденты из дружественных стран имеют право перевести со своего счета в российском банке на свой счет или другому физическому лицу за рубежом не более 50 тыс. долларов США или эквивалент в другой иностранной валюте. Ранее лимит составлял 10 тыс. долларов, – говорится в сообщении ЦБ.

При этом через компании, оказывающие услуги по переводу денежных средств без открытия счета, резиденты и нерезиденты из дружественных стран по-прежнему могут перевести в месяц не более 5 тыс. долларов США или в эквиваленте в другой валюте.

Кроме того, физические лица — нерезиденты из дружественных стран, работающие в России по трудовым или гражданско-правовым договорам, дополнительно могут также переводить средства с российских счетов за рубеж в рублях и валюте в размере зарплаты или платы за выполнение работ и оказание услуг и делать такие же перечисления без открытия счета.

Нерезидентам из недружественных стран, работающим в России по трудовым или гражданско-правовым договорам, разрешено переводить средства с российских счетов за рубеж в рублях и валюте в размере зарплаты или платы за выполнение работ и оказание услуг, и перечислять за рубеж эти средства без открытия счета.

Ограничения установлены до 30 сентября 2022 года, уточняет регулятор.

Ранее эксперты обращали внимание на аномальное укрепление рубля, которое приводит к потерям российского бюджета. Многие из них ожидают продолжения смягчения ограничений.