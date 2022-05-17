Газпромбанк и ФК «Зенит» запускают «Креативные лаборатории»

«Креативные лаборатории» — это совместная программа Газпромбанка и ФК «Зенит», которая направлена на поиск и развитие молодых специалистов творческих направлений и интеграции их проектов в городскую, спортивную и бизнес-среду.

Каждая из «лабораторий» будет посвящена определенным видам современного искусства и дизайна с условием для участников работать на стыке как минимум двух дисциплин, которые будут анонсированы перед стартом работы каждой новой «лаборатории». Молодые художники, дизайнеры, исследователи и студенты творческих специальностей будут работать над собственными проектами под руководством опытных кураторов.

Набор в первую «лабораторию», посвященную медиа-искусству и дополненной реальности, уже открыт. Наставниками для участников станут куратор, продюсер Лиза Савина и медиахудожник Аристарх Чернышев. «Лаборатория» проводится совместно с Фондом поддержки инноваций и молодежных инициатив Санкт-Петербурга и студии «Гонзо».

Подать заявку на участие можно на сайте проекта creativelabs.fc-zenit.ru до 31 мая. Очные сессии «Креативных лабораторий» пройдут с 6 по 8 июня в пространстве цифрового искусства «Цифергауз» в Новой Голландии..ru