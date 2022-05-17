В Приангарье расширят меры поддержки сельхозпредприятий

1,87 млрд рублей – такой объём средств господдержки уже доведён до сельскохозяйственных предприятий. Это в 2,2 раза больше, чем на аналогичную дату в 2021 году. И региональные меры поддержки сельхозпредприятий будут только расширяться, сообщил губернатор Игорь Кобзев.

– В ближайшее время будет подписано постановление Правительства Иркутской области, расширяющее перечень пищевых и перерабатывающих производств – получателей областной поддержки. В него предполагается включить производителей безалкогольных напитков. Также расширен перечень целей кредитов для компенсации части затрат на оплату процентов, – подчеркнул глава региона.

С начала 2022 года в Иркутской области внедрен новый вид поддержки для переработчиков молока – субсидия на стимулирование производства. Кроме того, увеличен размер субсидий на возмещение части затрат на реализацию произведенных и реализованных хлебобулочных изделий – с 2 до 3 рублей за один килограмм.

Игорь Кобзев уверен, что принимаемые меры поддержки не только помогут сельхозпроизводителям пережить сложный период, но и достойно пройти этот сезон. Главное, по его словам, чтобы производимая в области продукция была доступна всем жителям области в полном объёме и за разумные деньги.