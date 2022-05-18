ВТБ станет партнером Банка России по программе Data Fusion для студентов

ВТБ станет партнером образовательно-просветительской инициативы Финтех Хаба Банка России по теме Data Fusion. Образовательную программу для студентов и молодых специалистов, которые получат возможность пройти обучение, посвященное синергии данных и алгоритмам работы с ними, запустят до конца 2022 года. Об этом сообщил заместитель президента-председателя правления ВТБ Вадим Кулик в рамках конференции Junior PayTech Forum 2022, организованной Банком России.

Программа будет запущена в рамках деятельности Финтех Хаба — подразделения департамента финансовых технологий Банка России, с 2021 года реализующего просветительские программы в области финтеха. Реализация образовательных программ проходит при партнерстве с компаниями технологического рынка. ВТБ станет первым российским банком, принявшим участие в этой работе.

«Возникает вопрос, зачем банки идут в образование. И у нас есть очень понятный ответ — поиск талантов. Сейчас в банке ВТБ работает достаточно большой технологический коллектив. И есть два способа найма: штатный, через рекрутинг, и второй — через всевозможные образовательные программы. У ВТБ есть совместные с вузами магистратуры, лаборатории, гранты. И мы видим, что второй канал привлечения для некоторых специальностей стал главным — первым. Для нас это очень эффективный инструмент, мы и дальше будем в это вкладываться. Таланты нам очень нужны, мы готовы за них конкурировать и опекать их», — рассказал Вадим Кулик в ходе своего выступления.

Образовательная инициатива по Data Fusion позволит студентам получить опыт и проверить свои навыки в решении реальных задач, связанных с обработкой данных. Обучение будет проводиться в течение двух недель в гибридном формате. В рамках онлайн-части для участников состоятся лекции и воркшопы, которые помогут справиться с поставленными задачами. Командная работа пройдет очно. По итогам обучения состоится командная защита проектов и подведение итогов. Лучшие решения могут быть применены в бизнес процессах банка, а лучшее команды — приглашены на работу или стажировку в ВТБ.

Старт программы запланирован на осень 2022 года. Точная дата будет анонсирована дополнительно.