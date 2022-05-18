Банк «Солидарность»: В мобильном приложении стали доступны денежные переводы на карты ЗАО Банк "Арванд" без комиссии

Банк «Солидарность» сообщил, что с 11.05.2022г. в мобильном приложении «Солидарность Онлайн» доступны денежные переводы на карты ЗАО Банк "Арванд" без комиссии.

– Для того, чтобы воспользоваться новой услугой, необходимо в мобильном приложении «Солидарность Онлайн» найти раздел «Платежи – Переводы в СНГ – В Таджикистан – Переводы по номеру телефона - ЗАО Банк "Арванд" (для держателей карты «Welcome Card» услугу можно найти в разделе «Переводы домой – В Таджикистан - ЗАО Банк "Арванд"), – говорится в сообщении банка.

Для отправки денежного перевода необходимо указать номер мобильного телефона получателя и сумму.

Подробнее про ЗАО Банк "Арванд" можно узнать на сайте https://www.arvand.tj/