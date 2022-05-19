Братский детсад получил в подарок песочницу за полмиллиона рублей

Занятия в 115-м саду стали намного ярче и интереснее. В учреждении появилась интерактивная песочница, сообщает БСТ. Развивающий комплекс включает в себя 15 программ. Он состоит из закрепленного наверху проектора, которым можно управлять при помощи пульта, и сенсорного стола-песочницы внизу. Одно нажатие на кнопку – и на нем появляются «живые» рисунки. Изображения могут перемещаться и издавать звуки.

Если снять столешницы, комплекс превращается в песочницу. И тогда дети попадают в интерактивную сказку и могут своими руками создавать реки, моря, горы и вулканы.

С инициативой покупки песочницы для 115-го детсада выступил депутат Думы Братска, бразовец Евгений Скорняков. Идею почерпнул в Красноярске.

- Мне было интересно, я напросился посмотреть, как выглядят новые детские садики, – рассказал Евгений СКОРНЯКОВ, депутат Думы Братска, начальник отдела планирования и анализа электролизного производства БрАЗа. - И обратил внимание на то, что там в каждой группе именно такие большие интерактивные песочницы. Помимо этого, у каждого психолога стоит небольшая песочница, у логопеда стоит песочница. Надо и в наши сады такое.

Стоимость оборудования – почти полмиллиона рублей. Средства на приобретение направил РУСАЛ. Традиции, помогающие развивать учреждения образования, медицины, культуры и спорта в городах ответственности этой компании, заложены ее основателем Олегом Дерипаской. В прошлом году благодаря РУСАЛу интерактивная песочница появилась в 97-м саду, в округе депутата Натальи Скачковой. Теперь в городе подобное оборудование есть в трёх дошкольных учреждениях из шестидесяти.

- Когда с детьми работает педагог-психолог, у них развивается мелкая моторика рук, снимается психоэмоциональное напряжение, развивается внимание, наблюдательность, коммуникативно-игровые навыки, – говорит Елена НЕКРАСОВА, исполняющая обязанности заведующей детским садом № 115 Братска. - Наши малыши просто в восторге! Спасибо огромное за этот замечательный комплекс».

В округе Евгения Скорнякова три детских сада и две школы, развитие которых он поддерживает. На ремонт учреждений по наказам избирателей в следующем году планирует направить свыше миллиона рублей. А в два садика, где еще нет интерактивных песочниц, депутат собирается их приобрести.