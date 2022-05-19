Строительство студенческого кампуса в Иркутске обсудили губернатор Игорь Кобзев и Айрат Гатиятов

Иркутская область планирует войти в число регионов, где будет построен межвузовский студенческий кампус. Об этом шла речь на встрече губернатора Иркутской области Игоря Кобзева с заместителем министра науки и высшего образования РФ Айратом Гатиятовым, рассказали SIA.RU в пресс-службе правительства региона.

– Программа создания кампусов – важнейший этап по развитию инфраструктуры высшего образования и науки. Минобрнауки России проводит конкурс проектов, об участии в котором уже заявили более 20 регионов страны. Мы совместно с вузами Иркутска также готовим заявку, – сказал Игорь Кобзев.

Финансово-экономическая модель проекта разработана потенциальным концессионером – Группой «ВИС», и одобрена финансовым консультантом Минобрнауки РФ – государственной корпорацией развития «ВЭБ.РФ». Она рассчитана с 2022 по 2046 годы, из которых один год отводится на проектирование, три – на строительство, и 20 – на эксплуатацию объекта.

В ближайшее время ожидается приезд в Иркутск проектировщиков, которые проведут встречи с представителями заинтересованных в создании кампуса вузах, примут участие в Градостроительном совете при губернаторе Иркутской области и представят архитектурную концепцию объекта.

– Безусловно, создание кампуса, который предлагается построить в непосредственной близости от иркутского Студгородка, невозможно без одобрения вузовского сообщества. Поэтому мы совместно обсудим все волнующие представителей расположенных в областном центре университетов вопросы. В случае одобрения нашей заявки, проект будет реализован в формате концессионного соглашения, – заключил Игорь Кобзев.