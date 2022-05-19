Гендиректора строительной компании в Приангарье осудили за мошенничество на 18 млн рублей

Кировский районный суд Иркутска приговорил 37-летнего генерального директора региональной строительной компании к 6 годам лишения свободы за мошенничество на 18 млн рублей, сообщает пресс-служба управления МВД по Приангарью.

Известно, что в период с 2014 по 2017 год мужчина заключил договоры с 20 гражданами об инвестировании их средств в строительство трехэтажного многоквартирного дома в поселке Новая Лисиха Иркутского района и получил от них деньги, однако объект не достроил.

«Следствие установило, что часть полученных денег он потратил на личные нужды. Более того, он начал строительство на земельном участке, предназначенном для индивидуального жилищного строительства, на котором возведение многоквартирного дома запрещено», – говорится в сообщении.

На имущество обвиняемого – два автомобиля, жилой дом и земельный участок – наложен арест. Виновный будет отбывать наказание в колонии общего режима.