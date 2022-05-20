Снятие всех валютных ограничений может поднять курс доллара до 80 рублей – эксперт

Главным фактором укрепления рубля в эти два месяца он называет превышение предложения валюты над спросом.

Доллары и евро, ограничения на продажу которых по-прежнему сохраняются — наиболее востребованные россиянами валюты. Доля продажи других валют и, как следствие, их влияние на валютный рынок ограничены. Спрос на валюту могло бы подстегнуть увеличение импорта, однако пока этого не происходит, рассказал агентству «Прайм» ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Олег Сыроваткин.

«Поэтому значительного ослабления рубля ждать не стоит — колебания если и произойдут, то незначительные. Серьезными они будут лишь при снижении нормы обязательной продажи валютной выручки, которая уменьшит приток валюты на Мосбиржу. Это может произойти как директивным, так и естественным путем, например, за счет сокращения физического объема продажи нефти и газа, которые приносят отечественным компаниям основную часть выручки, или из-за снижения цен на них», — прогнозирует он.

По мнению Сыроваткина, при снижении экспортной выручки на 20-30% в долларовом выражении доллар/рубль вполне может сдвинуться в диапазон 83-100 рублей за доллар.