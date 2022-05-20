Зарплатная карта Газпромбанка для премиальных клиентов стала лучшей по версии Frank RG

Газпромбанк получил премию Frank Payroll Award 2022 в номинации «Самая выгодная зарплатная карта для премиальных клиентов». Церемония награждения состоялась 18 мая 2022 года.

Премиальные зарплатные карты Газпромбанка дают доступ к приоритетному обслуживанию без очереди в офисах Банка и консьерж-сервису, который помогает в решении любых задач — от бронирования столика ресторане до поиска строительных материалов во время ремонта. По карте предлагается пять программ лояльности на выбор — это два вида кешбэка, мили, программа Аэрофлот Бонус и надбавка по накопительному счету/вкладу, к тому же можно выпускать до четырех дополнительных карт для всей семьи, чтобы копить кешбэк или мили вместе. Среди финансовых преимуществ, доступных премиальным зарплатным клиентам, — возможность бесплатно делать переводы по реквизитам в мобильном банке и оплачивать ЖКУ, снимать наличные в банкоматах по всему миру без комиссии, а для повседневной жизни и комфортных путешествий всей семьей предусмотрены трансферы в аэропорты и до железнодорожных вокзалов, а также страхование всей семьи в путешествиях по РФ и за рубежом.

Количество клиентов, находящихся на зарплатном обслуживании в Газпромбанке, за 2021 год увеличилось более чем на 40 тыс. по сравнению с 2020 годом и на сегодняшний день составляет более 1,8 млн человек.

«У Газпромбанка большой опыт работы с крупными компаниями в части зарплатных проектов: мы много лет на практике сталкиваемся с потребностями клиентов и совершенствуем наш продукт под реальные пожелания. Одна из наших задач — помочь компаниям сформировать лояльность своих сотрудников за счет выгодных предложений по зарплатным картам, например, сделав скидки по потребительским кредитам и ипотеке. Благодарю Frank RG за эту награду, доказывающую, что мы не просто движемся по пути развития рынка зарплатных проектов, но и задаем тренды», — прокомментировал начальник Департамента продаж и развития зарплатных проектов Тимур Дадаев.

Frank Payroll Awards — премия за лучшие зарплатные проекты банков, которая впервые вручается в 2022 году по результатам исследования Frank RG. Исследование дает полное представление о трендах рынка зарплатных проектов, включая обзор тарифов, анализ продуктового предложения и дистанционных каналов взаимодействия с клиентом, оценку клиентского опыта и бизнес-показателей банков.

Подробнее о зарплатных проектах Газпромбанка можно прочитать на сайте.