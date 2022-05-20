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Имитация 2 тысяч рублей – самая распространенная фальшивая купюра в Иркутской области

Сотрудники банков Иркутской области в первом квартале 2022 года выявили 69 фальшивых банкнот на сумму почти 200 тыс. рублей, самой распространенной из них оказалась имитация 2 тысяч рублей образца 2017 года, сообщает пресс-служба регионального отделения Банка России.

«Таких было обнаружено 36 штук, а в том же периоде прошлого года – ни одной. Ранее самой популярной фальшивкой в регионе была банкнота 5 тысяч рублей образца 1997 года. Однако в течение первого квартала 2022 года сотрудники банков обнаружили 21 такую банкноту, что в 2 раза меньше прошлогоднего показателя», – говорится в сообщении.

Наиболее редкими фальшивками из обнаруженных в Иркутской области оказались банкноты номиналом 1 тысяча рублей. Их выявили 12 штук.

Всего в первом квартале 2022 года выявлено фальшивых купюр на треть больше, чем за тот же период прошлого года.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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