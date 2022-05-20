В Иркутске начала работу первая СБЕР ЕАПТЕКА в офисе Сбера

Первый пункт по продаже и выдаче лекарств СБЕР ЕАПТЕКИ начал работу в январе 2022 года в отделении банка № 8586/079 по адресу г. Иркутск, ул. Лермонтова, д.90/1 (ТЦ "Лермонтов"). С его открытием иркутянам стала доступна покупка лекарств в офисе банка, а также самовывоз лекарственных заказов, оформленных и оплаченных через приложение интернет-аптеки. В ассортименте хаба СБЕР ЕАПТЕКИ в Иркутске – более 12 000 лекарств и товаров для красоты и здоровья.

Юлия Кальвина, управляющий Иркутского отделения Сбербанка:

«Наша цель – наполнить офисы банка максимальным количеством услуг и возможностей для клиентов. Так, сегодня в наших офисах клиентам доступны устройства самообслуживания с возможностью распознавания по лицу, кофе-зоны, локации СберЛогистики, digital-витрины с ассортиментом умных устройств (SberBox, SberPortal), сервисы подключения ОСАГО, СберЗдоровья и других предложений. Появление аптечных пунктов в отделениях - это еще один шаг к тому, чтобы сделать посещение банка удобнее. А за счет синергии с другими сервисами Сбера сделать заказ в СБЕР ЕАПТЕКЕ становится еще удобнее. Так, клиенты могут войти в личный кабинет по Сбер ID, а у подписчиков СберПрайм есть возможность заказывать лекарства без дополнительной платы за доставку. Оплатить заказ СБЕР ЕАПТЕКИ в приложении и на сайте можно бонусами СберСпасибо, получив до 99% скидки в обмен на бонусы».

Олег Мишарин, региональный представитель СБЕР ЕАПТЕКИ в Иркутске:

«СБЕР ЕАПТЕКА - современный сервис, который помогает людям заботиться о здоровье. До открытия аптеки в офисе банка он был представлен в Иркутске только онлайн-продажами и хабом, где сформирован большой ассортимент лекарственных препаратов. Теперь в Иркутске есть еще один офлайн-формат СБЕР ЕАПТЕКИ. Мы делаем доступными современные лекарства и медицинские товары нового поколения и рады открытию еще одной нашей точки».

Обслуживание клиентов пункта выдачи заказов СБЕР ЕАПТЕКИ ведет дипломированный продавец-фармацевт. Кроме лекарств и витаминов посетители офиса могут приобрести товары для красоты и здоровья, средства гигиены и медтехнику. Рецептурные и спиртосодержащие препараты отпускаются только при предъявлении клиентом выписанного рецепта, остальной ассортимент реализуется без ограничений.

СБЕР ЕАПТЕКА, одна из крупнейших онлайн-аптек России, работает в Иркутской области с октября 2021 года. Аптека-хаб сервиса расположена в Иркутске по адресу ул. Рабочего Штаба 1/4а. Кроме того, в городе действует сеть из 23 пунктов для получения заказов с самовывозом – в партнёрских аптеках.