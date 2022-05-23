Послабления ЦБ никак не повлияют на валютный рынок, ждем укрепления рубля

Банк России постепенно продолжает смягчать валютные ограничения. Так в пятницу, регулятор снял запреты на открытие коротких позиций («шортов») и торговлю валютой «с плечом», которые были введены в России в конце февраля. До этого ЦБ разрешил переводить физлицам до $50 000 за рубеж, ранее лимит составлял 10 тыс. долларов. Тем не менее, эти меры вряд ли могут принципиально изменить ситуацию на валютном рынке считает Роман Зеленин,начальник отдела по работе с процфессиональными клиентами компании «БКС Мир инвестиций»:

– В текущий момент курс рубля активно укрепляется по отношению ко всем валютам. Если говорить по доллару, мы ожидаем 57-58 рублей за доллар. Это скорее всего будет цель до конца мая-начала июня. На счет послаблений от Центрального банка – введение шортов и маржинальной торговли, которые вводятся с 1июня, сильно это не повлияет на финансовые рынки, потому что спекулянты сейчас пользуются фьючерсами, какими-то более сложными инструментами. Что реально может изменить ситуацию на валютном рынке? Это две составляющих – выпуск нерезидентов из страны. Если нерезиденты смогут продавать активы и покупать валюту, это может привести к росту стоимости доллара. Это во-первых. ВО-вторых, это налаживание импорта , который существенно просел. Если объем импорта вернется к цифрам января-февраля, то импортерам активно закупать валюту и завозить товары в Россию, – резюмировал эксперт БКС.