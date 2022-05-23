Поддержка у доллара 55, потом – 28 рублей, но не надо сильно обольщаться

Сергей Малых, управляющий активами, комментируя текущее укрепление рубля, обращает внимание на то, что при текущих валютных ограничениях, которые ввёл ЦБ, возможно всё. Но он не рекомендует сильно обольщаться крепостью рубля.
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– Все мы сейчас стали свидетели очень серьезного укреплении рубля. С точки зрения технического анализа, уровень поддержки находится на уровне 55 рублей за доллар. Если его пробиваем, то дальше уровень 28. Но я бы хотел охладить умы. В моем понимании, пока ЦБ не снимет полностью валютные ограничения с движения капитала, мы будем наблюдать такую картину. Но как только произойдут эти изменения, надо понимать, что курс стремительно развернется. Кроме того, восстановление импорта будет давить на рубль. Поэтому я бы сильно не обольщался этим курсом, но пользовался бы моментом ухода в валюту, пока такая возможность есть при текущих курсах, – подчеркивает эксперт.
Текущий курс, по его мнению, уже очень сильно начинает влиять на экспортеров и их доходы.
Напомним, что в пятницу доллар впервые с марта 2018 приблизился к 57 руб., евро установил новый семилетний минимум вблизи 59 руб. Затем рубль растерял около половины достижений сессии в рамках коррекции. Эксперты говорят о закрытии маржинальных позиций и близком завершении волны укрепления рубля.