50 – последний оплот. Эксперт – об укреплении рубля к доллару

Купил доллар по 120, хотел продать по 200. Сегодня самая обсуждаемая тема – почему укрепляется рубль, комментирует ситуацию Евгений Хазеев, представитель "Открытие Инвестиции" в Иркутске:

– Во-первых, экспортерам приходится продавать 80% валютной выручки, а это колоссальные объемы. Во-вторых, снижение импорта. По итогам года, по разным оценкам, оно может составить более 30-40%. В-третьих, профицит бюджета. К маю это более триллиона рублей. За аналогичный период прошлого года было 300 млрд рублей, разница колоссальная.

При этом по доллару мы ожидаем диапазон – 55-58 рублей, 50 – это последний оплот сопротивления. Мы видим, чтобы ЦБ предпринимает активные меры по ослаблению рублю. Если вы собираетесь на отдых – надо валюту покупать. Если вы инвестор, то покупайте частями или присмотритесь к акциям экспортеров, – подчеркивает эксперт.