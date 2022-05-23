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50 – последний оплот. Эксперт – об укреплении рубля к доллару

Купил доллар по 120, хотел продать по 200. Сегодня самая обсуждаемая тема – почему укрепляется рубль, комментирует ситуацию Евгений Хазеев, представитель "Открытие Инвестиции" в Иркутске:

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– Во-первых, экспортерам приходится продавать 80% валютной выручки, а это колоссальные объемы. Во-вторых, снижение импорта. По итогам года, по разным оценкам, оно может составить более 30-40%. В-третьих, профицит бюджета. К маю это более триллиона рублей. За аналогичный период прошлого года было 300 млрд рублей, разница колоссальная.

При этом по доллару мы ожидаем диапазон – 55-58 рублей, 50 – это последний оплот сопротивления.  Мы видим, чтобы ЦБ предпринимает активные меры по ослаблению рублю. Если вы собираетесь на отдых – надо валюту покупать. Если вы инвестор, то покупайте частями или присмотритесь к акциям экспортеров, – подчеркивает эксперт.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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#доллар #валюта #евро Прогноз курса доллара. Прогноз курсов валют
50 – последний оплот. Эксперт – об укреплении рубля к доллару
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