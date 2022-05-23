Стали известны имена победителей грантового конкурса экологических проектов En+ Group

Компания En+ Group подвела итоги ежегодного грантового конкурса экологических проектов.Победителями стали 24 проекта из 9 городов страны: Иркутска, Красноярска, Нижнего Новгорода, Улан-Удэ, Дивногорска, Ангарска, Миасса и других населенных пунктов. Отбор проводился членами независимого экспертного совета, в который вошли представители научного сообщества, органов власти, бизнеса, некоммерческих организаций, а также конкурсной комиссии En+ Group. Для воплощения заявленных инициатив команды получат от энергохолдинга гранты на сумму до 600 тысяч рублей. Общая сумма грантов составляет 10 млн рублей. Имена победителей размещены на сайте: https://enplus-grant.ru/.

В этом году на конкурс было подано около 200 заявок из 5 регионов, что на четверть больше, чем годом ранее. Благодаря расширению географии конкурса, помимо Иркутской, Челябинской, Нижегородской областей и Красноярского края, участниками проекта впервые стали некоммерческие организации Республики Бурятия. Они проявили высокую активность и представили более 50 работ по различным номинациям.

Среди поддержанных экспертным сообществом программ – инициативы по сохранению уникальной экосистемы дельты реки Селенги, создание пунктов приема отработанных батареек, уборка мусора и организация кемпинга для автотуристов на озере Байкал, обустройство территории вокруг минеральных источников на берегу реки Ода, строительство веломаршрутов, развитие туристической инфраструктуры, мероприятия по экологическому просвещению, ликвидация стихийных свалок и многие другие.

Создать свой собственный экологический проект впервые смогли и корпоративные волонтеры. Участники рабочих и молодежных советов предложили девять идей, три из которых вошли в число победителей. Это проект Ангарской ТЭЦ-9 по профилактике тушения лесных пожаров, создание лаборатории альтернативной возобновляемой энергетики, а также настольная экологическая игра от молодежного совета из Миасса.

Еще одно нововведение – учреждение специальной номинации «Курс на устойчивость». Она предназначена для грантополучателей, которые хотят развивать свои экологические инициативы, реализованные в прошлые годы. Например, благоустройство экотропы «Кошкуль» в Миассе, расчистка реки Лиственка экологами Дивногорска, «Фестиваль зеленых мультфильмов» в Нижнем Новгороде.

Грантовый конкурс экологических проектов проводится на протяжении трех лет и является частью комплексной программы En+ Group по защите озера Байкал и водных экосистем от неблагоприятных экологических воздействий «Мир со знаком плюс», созданной в 2011 году. Она позволяет проводить экологические, социальные, научные, образовательные и просветительские проекты для широкой аудитории. Эти и многие другие мероприятия являются основой ESG-стратегии Группы. Приоритетом в области устойчивого развития для Компании являются сохранение экосистем суши, чистая вода и санитария.