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Минфин снизил уровень обязательной продажи экспортной выручки с 80% до 50%

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Сегодня Минфин принял решение снизить уровень обязательной продажи экспортной выручки в иностранной валюте, предусмотренного Указом №79, с 80% до 50%.

– Это связано со стабилизацией валютного курса рубля и достижением достаточного уровня ликвидности в иностранной валюте на внутреннем валютном рынке, – говорится в сообщении.

На этой новости рубль испытал кратковременную просадку, однако потом быстро возобновил укрепление. По мнению экспертов, в условиях превышения предложения иностранной валюты над спросом укрепление рубля вряд ли прекратится без вмешательства властей.

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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