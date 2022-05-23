Минфин снизил уровень обязательной продажи экспортной выручки с 80% до 50%

Сегодня Минфин принял решение снизить уровень обязательной продажи экспортной выручки в иностранной валюте, предусмотренного Указом №79, с 80% до 50%.

– Это связано со стабилизацией валютного курса рубля и достижением достаточного уровня ликвидности в иностранной валюте на внутреннем валютном рынке, – говорится в сообщении.

На этой новости рубль испытал кратковременную просадку, однако потом быстро возобновил укрепление. По мнению экспертов, в условиях превышения предложения иностранной валюты над спросом укрепление рубля вряд ли прекратится без вмешательства властей.