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ИркАЗ передал шелеховскому музею юбилейный слиток

20 мая состоялось увлекательное ночное путешествие «Времен связующая нить», посвященное Международной акции – Дню музеев, 60-летию города Шелехова и Иркутского алюминиевого завода, а также 275-летию со дня рождения Г.И. Шелехова, в честь которого назван городской музей.

Алексей Тенигин, директор по экологии ИркАЗа:

– По традиции каждое пятилетие завод передает на хранение музею алюминиевую чушку. В этот раз слиток весом 10 килограммов, который отлили в день юбилея Иркутского алюминиевого завода с надписью «60 уникальных лет». Уверен, что он займет достойное место среди экспонатов, которые хранят историю нашего города и завода. 

Теперь у всех посетителей музея им. Г.И. Шелехова есть возможность взять юбилейный слиток в руки и сделать с ним фотографии.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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