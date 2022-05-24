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Банк «Союз» предлагает приобрести наличные швейцарские франки

В преддверии сезона отпусков банк «Союз» предлагает приобрести швейцарские франки. Это надёжная и стабильная валюта, которая составляет достойную альтернативу привычным долларам и евро. Кроме того, франки принимают к обмену в разных странах мира, во время деловых визитов и отпускных поездок их легко конвертировать в другие валюты по месту пребывания.

С 20 мая 2022 года Банк России смягчил ограничения на покупку наличной валюты. Теперь россияне могут приобретать в банках любую иностранную валюту, за исключением долларов США и евро: ограничения по этим валютам сохраняются до 9 сентября текущего года.

Приобрести наличные швейцарские франки можно в трех офисах банка «Союз» в Москве.

С понедельника по пятницу с 09:00 до 20:00 и в субботу с 09:30 до 19:00:
- ДО «Сущевский», ул. Сущевская, 27, стр. 1 
- ДО «Отрадное», ул. Хачатуряна, 20 

С понедельника по пятницу с 09:00 до 18:00:
- ДО «Красная Пресня», ул. Рочдельская, 30 

Купить наличную валюту можно в кассах банка «Союз» без предварительного заказа.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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