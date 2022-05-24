«Безопасная карта» - новая страховая программа от Группы страховых компаний «Югория» в линейке Дальневосточного банка

Дальневосточный банк и АО «ГСК Югория» представляют новый страховой полис для защиты от рисков, связанных с использованием банковских карт - «Безопасная карта». С его помощью клиенты могут получить выплату в размере до 270 тысяч рублей при несанкционированных снятиях денежных средств со счета мошенниками, противоправных действиях третьих лиц, включая кражи и ограбления. Полис также покроет расходы на восстановление карты при ее утрате или повреждении. Кроме того, действие полиса распространяется и на личные вещи клиента: повреждение, гибель или утрату документов, мобильного телефона, ключей от автомобиля/мотоцикла/квартиры/дома. При этом застраховать можно как дебетовую, так и кредитную карту, выпущенную не только Дальневосточным банком, но и любым банком на территории РФ. Стоимость программы начинается от 1 250 рублей и зависит от размера страхового покрытия. Оформить полис можно в любом офисе Дальневосточного банка всего за несколько минут.

С более подробной информацией о новых программах можно ознакомиться на сайте Дальневосточного банка в разделе «Страховые продукты», в офисах Банка и по телефону Единого контактного центра: 8 800 555-22-05 (звонок по России бесплатный).