Делегация Иркутской области примет участие в Петербургском международном экономическом форуме

Он состоится 15-18 июня.

Приангарье участвует в организации коллективного стенда Сибирского федерального округа. На экспозиции правительство области представит инвестиционные проекты по нескольким направлениям, рассказали SIA.RU в администрации региона.

Это, в частности, «Инновационная экономика», куда войдут создание межвузовского кампуса в Иркутске и производства гидроксида лития в Ангарске, НОЦ «Байкал», реконструкция и техническое перевооружение предприятия по производству активных фармацевтических субстанций.

К направлению «Приоритетные инвестпроекты» отнесены разработка и освоение золоторудного месторождения «Сухой Лог», строительство горно-обогатительного комбината на месторождении «Светловское», а также Усть-Кутского газоперерабатывающего завода и завода полимеров.

В раздел «Эффективное лесопользование» вошли строительство целлюлозно-картонного комбината в Усть-Илимске, выращивание сеянцев хвойных пород для лесовосстановления на территории региона.

Также на стенде будет представлено направление «Туризм на Байкале». Это развитие туристско-рекреационного кластера «Тальцы», Кругобайкальской железной дороги, особой экономической зоны «Ворота Байкала».

Особое внимание в рамках стенда будет уделено и сегменту «Городская среда», в который включены обустройство Цесовской набережной, проект «Иркутские кварталы», развитие Байкальского муниципального образования и прилегающих территорий, а также ряд проектов экологической направленности.

На форуме делегация Иркутской области планирует принять участие в мероприятиях, посвященных развитию инвестиционного климата регионов, «зеленой» экономики, креативных индустрий, теме импортозамещения в целях обеспечения лекарственной, продовольственной, информационной безопасности и других.