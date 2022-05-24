Цифровыми инструментами для бизнеса используются 80% предпринимателей

Российская ассоциация электронных коммуникаций провела исследование (есть у SIA.RU) востребованности цифровых инструментов для продвижения и ведения малого и среднего бизнеса в России. Об использовании цифровых каналов заявили более 80% опрошенных представителей МСП. Лидерами среди e-com площадок стал Авито, а среди социальных сетей и мессенджеров – VK.

Почти 80% респондентов из числа МСП используют для ведения или развития своего бизнеса e-com площадки или средства интернет-коммуникаций. Более 40% опрошенных использует и то, и другое. Наличие ориентированной на покупки аудитории, удобство пользования сервисом и стоимость продвижения стали ключевыми ориентирами для МСП при выборе e-com площадок для бизнеса. По этим параметрам лидирует Авито, площадкой пользуется 62% представителей МСП, принявших участие в опросе. Второе и третье место заняли Яндекс.Маркет и Ozon. У каждой площадки есть свои географические особенности.

44% респондентов назвали VK основным каналом интернет-коммуникации (категория включает в себя социальные сети и мессенджеры). На втором и третьем месте по популярности собственные интернет-сайты бизнеса и Whatsapp. При этом лидером падения по числу пользователей в этой категории стал Instagram*. Запрет деятельности компании Мета** на территории России и связанные с этим риски для бизнеса ожидаемо стали главной причиной отказа от пользования соцсетями. О желании вернуться на иностранные ресурсы заявили 20% опрошенных МСП, еще 12% высказались категорически против этой идеи даже в случае снятия запрета. При этом конечное соотношение сторонников и противников может меняться по мере расширения функционала отечественных площадок для ведения бизнеса.

VK и Авито лидируют по популярности в сводном рейтинге цифровых каналов, используемых МСП для развития бизнеса. На две площадки суммарно приходится чуть менее половины всех ответов респондентов в примерно равных долях.

* Instagram принадлежит Meta, признанной экстремистской в России

** компания Meta признана в России экстремистской