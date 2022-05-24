69% сибиряков, жителей Забайкалья и Бурятии не поменяли планы на летний отпуск

Большинство жителей СФО, Забайкальского края и республики Бурятия собираются в отпуск этим летом. 49% отпускников намерены провести его дома или на даче. 71% жителей указанных регионов готовы потратить на летний отпуск не более 50 тысяч рублей. Таковы результаты опроса* (есть у SIA.RU), проведенного банком «Открытие» и СК «Росгосстрах».

41% работающих сибиряков, забайкальцев и жителей Бурятии определенно собираются пойти в отпуск этим летом. Около четверти опрошенных (24%) пока не определились с отпускными планами на лето. 35% уже точно не будут брать отпуск летом – и это самая высокая доля среди всех российских регионов.

Из тех, кто пойдет в летний отпуск, 26% намерены провести его в поездках по России, но не на курортах, 17% – на российских курортах. За границей в доступных сейчас россиянам странах (Турция, Египет и ряд других) собираются провести летний отпуск 4%. При этом 28% сибирских, забайкальских и бурятских отпускников будут отдыхать дома, еще 21% - на даче.

Военная спецоперация не повлияла на отпускные планы большинства жителей обозначенных регионов. 37% будут отдыхать летом там, где планировали до спецоперации. Еще 32% не собирались брать отпуск этим летом изначально. При этом 27% все-таки вынуждены были отказаться от запланированной поездки этим летом или изменить ее маршрут, а еще 4% вовсе отказались от летнего отпуска, вопреки первоначальным планам.

Из тех, кто собирается отдыхать этим летом, 45% планируют потратить на отпуск не более 30 тысяч рублей. 19% надеются уложиться в 50-100 тысяч рублей, ещё 15% планируют отпускной бюджет в 30-50 тысяч рублей. От 100 до 150 тысяч рублей готовы потратить на летние каникулы 6% опрошенных, свыше 150 тысяч - 4%. Еще 11% заявили, что не намерены тратить на летний отпуск ни копейки.

*Опрос проведен банком «Открытие» и СК «Росгосстрах» 16-20 мая по репрезентативной выборке среди 1000 россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.