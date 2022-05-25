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Офис Примсоцбанка в Арсеньеве признали Флагманом социально-экономического развития России

Дополнительный офис Примсоцбанка в Арсеньеве признан Флагманом социально-экономического развития России 2021 года в номинации «Лучшая организация в сфере финансовых, банковских и страховых услуг Арсеньевского городского округа 2021 года». Информация о номинации размещена в Общенациональном реестре России, сообщает пресс-служба банка.

Отметим, реестр формируется из целого ряда различных номинаций. В каждой из них представлена одна организация – лучшая в своей сфере деятельности. Информационный ресурс позволяет органам государственной и муниципальной власти, хозяйствующим субъектам, общественным организациям и всему обществу в целом получать сведения о лучших организациях и учреждениях различных сфер деятельности в каждом регионе и в каждом муниципальном образовании России.

Коллектив Банка гордится включением в реестр и успехами своих коллег, а также намерен и дальше продолжать активную социально-экономическую деятельность на благо Приморья и России.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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