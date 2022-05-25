Бизнес начал первые закупки по параллельному импорту

Технику Apple пока не приобретают, сообщают «Известия».

Российский бизнес приступил к первым закупкам техники в рамках параллельного импорта. «М.Видео» начала ввозить в страну тестовые партии без согласия правообладателей. Об этом заявил представитель компании на одном из отраслевых мероприятий, рассказал «Известиям» один из его участников.

Но электронику Apple торговая сеть не приобретает: есть риск, что гаджеты не активируются в РФ.

Источник в одной из телеком-компаний уточнил: штаб-квартира американского вендора отслеживает оптовые закупки своей продукции, поэтому может заблокировать устройства на территории РФ. Представители крупных ритейлеров сейчас консультируются с коллегами из Ирана, где есть опыт продаж электроники без согласия изготовителя.