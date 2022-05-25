Новости

Бизнес начал первые закупки по параллельному импорту

Технику Apple пока не приобретают, сообщают «Известия».

Читайте также:

Госдума в первом чтении приняла законопроект о внешнем управлении ушедшими компаниями
25 мая 2022
ВЭД в текущих условиях: как работать бизнесу в период санкций
25 мая 2022

Российский бизнес приступил к первым закупкам техники в рамках параллельного импорта. «М.Видео» начала ввозить в страну тестовые партии без согласия правообладателей. Об этом заявил представитель компании на одном из отраслевых мероприятий, рассказал «Известиям» один из его участников.

Но электронику Apple торговая сеть не приобретает: есть риск, что гаджеты не активируются в РФ.

Источник в одной из телеком-компаний уточнил: штаб-квартира американского вендора отслеживает оптовые закупки своей продукции, поэтому может заблокировать устройства на территории РФ. Представители крупных ритейлеров сейчас консультируются с коллегами из Ирана, где есть опыт продаж электроники без согласия изготовителя.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное
Материалы сюжета "Бизнес о кризисе 2022":
Все материалы сюжета (144)


Реклама на сайте

#доллар #валюта #евро Прогноз курса доллара. Прогноз курсов валют
Мы вернулись в 2015?
Рубль не заметил решение Минфина: доллар 56, евро 58
50 – последний оплот. Эксперт – об укреплении рубля к доллару
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании