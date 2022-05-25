«Ковидную амнистию» объявили в Москве

Мэр Сергей Собянин поручил приостановить взыскание неоплаченных штрафов и выплатить субсидии гражданам и бизнесу, которым пришлось заплатить за нарушение ограничений.

«Но сегодня эта опасность прошла. Сегодня – другие вызовы и проблемы. Мы видим падение реальных доходов граждан. Поэтому я принял решение объявить «ковидную амнистию», – пишет мэр в своем блоге.

Теперь:

Органы исполнительной власти Москвы прекратят работу по взысканию назначенных, но не оплаченных штрафов за нарушение ковидных ограничений.

Правительство Москвы выплатит субсидии бизнесу и гражданам для компенсации ранее уплаченных штрафов.

Амнистии подлежат штрафы, наложенные органами исполнительной власти города Москвы и подведомственными учреждениями за нарушение любых ковидных ограничений, кроме несоблюдения режима изоляции в период заболевания COVID-19. И понятно почему: если заболевший человек выходил из дома, то он сознательно подвергал опасности жизни и здоровье окружающих людей.

Амнистия вступает в силу с 1 июня 2022 года.