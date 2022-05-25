Ключевую ставку снизят с 14% до 10% – прогноз Альфа-Банка

26 мая ЦБ проведёт внеочередное заседание по ключевой ставке. Эксперты Альфа-Банка прогнозируют, что регулятор объявит о резком снижении ставки с 14% до 10%. У этого, по их мнению, есть несколько причин.

Во-первых, произошло резкое снижение инфляционных ожиданий, до 11,5%. Во-вторых, в мае произошло резкое сжатие ВВП, если судить по динамике энергопотребления. В-третьих, статистика по банковским рынкам показывает, что в апреле была зафиксирован существенный приток депозитов на фоне слабой динамики выдачи кредитов, – подчеркивает главный экономист Альфа-Банка Наталья Орлова.

Снижение ключевой ставки повлечет снижение ставок по депозитам, а это значит, что привлекательность вкладов снизится. Кредитные ставки также пойдут вниз, это сделает кредиты более доступными.