Держателям карт «Мир» банка «Союз» стал доступен сервис Samsung Pay

Держатели карт «Мир» банка «Союз» получили возможность оплачивать покупки смартфонами с помощью платежного сервиса Samsung Pay. Samsung Pay – легкий и удобный платежный инструмент, позволяющий быстро и безопасно оплачивать покупки с помощью смартфонов.



Чтобы использовать Samsung Pay для оплаты товаров, достаточно провести по экрану снизу вверх и выбрать карту, подтвердить оплату по отпечатку пальца или PIN-коду приложения и поднести смартфон к терминалу.



Кроме того, в Samsung Pay реализована надежная трёхуровневая защита для обеспечения безопасности платёжных операций по карте. Каждую транзакцию необходимо подтвердить по отпечатку пальца или PIN-коду приложения, а вместо реального номера карты используется специальный цифровой код – токен. Защиту платежных данных обеспечивает встроенная система Samsung KNOX, работа которой не зависит от работы ОС устройства.



Сегодня расплатиться при помощи Samsung Pay можно на любых терминалах, где есть возможность оплаты картами.



Илья Вахрамеев, директор департамента платежных карт банка «Союз»:



- Бесконтактные платежи пользуются большой популярностью у россиян. Сегодня это наиболее быстрый, удобный и безопасный способ оплаты, и мы рады, что клиенты банка «Союз», пользующиеся картами "Мир", теперь могут расплачиваться при помощи смартфона с Samsung Pay.



Подробная информация на сайте банка.