Подросток погиб при столкновении легкового автомобиля с самосвалом в Ангарске

Авария произошла в городе Ангарске Иркутской области – там столкнулись отечественный автомобиль и самосвал, в результате ДТП погиб несовершеннолетний пассажир, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошел 25 мая. Полицейскими предварительно установлено, что 18-летний водитель машины «ВАЗ 21093» при выезде на дорогу с прилегающей территории не предоставил преимущество в движении самосвалу Howo ZZ3327 и столкнулся с ним.

В результате происшествия с серьезными травмами пассажиры отечественного автомобиля были доставлены в больницу, где впоследствии 14-летний подросток скончался.

«Выяснилось, что оба пострадавших были не пристегнуты ремнями безопасности, так как конструкцией транспортного средства не предусмотрено их наличие на заднем пассажирском сидении», – говорится в сообщении.