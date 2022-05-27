В Сбере считают АТР перспективным регионом для трансграничного ESG-сотрудничества

Сбер рассматривает внедрение принципов ESG, зелёную экономику и сопутствующие им инструменты зелёного финансирования как одни из наиболее эффективных способов решения проблем развития, в том числе, и в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). АТР - крайне интересен для реализации многих перспективных моделей трансграничного сотрудничества: совместных инвестиций в зелёные проекты, присоединения к проектам в области декарбонизации, выпуску зелёных облигаций на биржах стран региона. Об этом на мероприятии Российской ассоциации содействия (РАС) ООН в рамках 78-й сессии Экономической и социальной комиссии ООН для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) заявила Татьяна Завьялова, старший вице-президент по ESG Сбербанка.

По мнению спикера, сейчас очень важным становится движение к прямому сотрудничеству на уровне бизнеса и регионов. И развитие общих подходов к таксономии и другим элементам ESG-инфраструктуры между Россией и странами АТР ускорит достижение общих для планеты и людей целей устойчивого развития. Таким образом, синхронизация принципов зелёных финансов — естественный путь, и уже есть интересная практика, наработанная между Китаем и Евросоюзом.

Азиатско-Тихоокеанский регион, крупнейший в мире по числу жителей, демонстрирует быстрый прогресс в части зелёной и социально-ответственной экономики, в том числе, - в сфере возобновляемой энергетики. 48% всех зелёных финансов на планете сегодня сосредоточено в АТР и рост этого сектора происходит намного быстрее, чем в других макрорегионах. Несмотря на пандемию коронавируса, за последние годы в регионе был достигнут существенный прогресс в реализации таких Целей устойчивого развития (ЦУР) ООН, как цели № 9 (промышленность, инновации, инфраструктура) и № 7 (чистая энергия). Одновременно регресс был зафиксирован по целям № 12 (ответственное производство и потребление) и № 13 (борьба с изменениями климата), что обусловлено ростом экономики и, как следствие, ростом выбросов. Число подписантов принципов ответственного инвестирования ООН (Principles for Responsible Investment) в Азии растёт на 20–25% в год последние пять лет.

Татьяна Завьялова, старший вице-президент по ESG Сбербанка:

«С нашей точки зрения, мир должен двигаться в сторону гармонизации подходов и создания единого взаимосвязанного пространства зелёных финансов — сначала на региональном, а потом на международном уровне. Россия активно развивает рынок зелёных финансов, в том числе, в сотрудничестве с нашими ближайшими партнёрами из ЕАЭС, продвигая проекты зелёной таксономии, общей системы торговли углеродными единицами. В нашей стране в прошлом году рынок зеленого финансирования существенно вырос, и во многом благодаря Сберу. Мы готовы сотрудничать со всеми заинтересованными сторонами».

Сбер готов обмениваться идеями по зеленому финансированию и достижению ЦУР со всеми заинтересованными участниками. Банк предлагает сотрудничество в таких сферах, как совместные сертификационные программы, сближение подходов в области зелёного и социального финансирования, ускорение перехода к возобновляемым источникам энергии, обучение и использование современных технологий в целях беспрепятственного трансграничного взаимодействия.