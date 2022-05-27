Режим ЧС отменят с 1 июня в Усольском районе на бывшем БЦБК

Загрязнение частично ликвидировано, сообщили SIA.RU в правительстве региона.

В июле 2020 года Владимир Путин поручил правительству организовать работу по ликвидации накопленного вреда на промышленной площадке Усолья-Сибирского.

Режим ЧС в Усолье-Сибирском и Усольском районе ввели 9 октября 2020 года.

В настоящее время мероприятия «дорожной карты», спланированные на 2021 год, завершены в полном объеме. Работы по рекультивации территории промышленной площадки будут начаты после завершения проектирования и проведения государственной экологической экспертизы ориентировочно во второй половине 2022 года.