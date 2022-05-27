Пьяный подросток на угнанной иномарке устроил погоню с полицейскими в Иркутской области

16-летний пьяный парень устроил погоню с полицейскими на иномарке в Усть-Кутском районе Иркутской области – машину он и друг угнали у дедушки последнего, сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Инцидент произошел накануне ночью. Во время патрулирования улиц инспекторы ДПС заметили автомобиль Toyota Carina, заявленный в розыск часом ранее. При виде ГИБДД иномарка резко изменила направление движения, увеличила скорость и попыталась скрыться – полиция начала ее преследовать.

Подаваемые при помощи звуковых и световых сигналов требования об остановке автомобилист игнорировал, совершал рискованные маневры и неоднократно создавал аварийные ситуации. Спустя некоторое время, водитель седана не справился с управлением и съехал в кювет.

За рулем угнанного транспорта оказался подросток. Он объяснил, что авто ему передал друг, который без разрешения взял седан у дедушки. Они вместе некоторое время катались по микрорайону, после чего внук владельца ушел гулять, оставив иномарку товарищу. Во время общения у нарушителя обнаружили признаки опьянения – проведенное освидетельствование эту информацию подтвердило.

По факту угона проводятся разбирательства. В отношении несовершеннолетнего лихача составлено несколько административных протоколов. Общая сумма штрафа превысила 30 тысяч рублей. Оба школьника поставлены на профилактический учет в инспекцию по делам несовершеннолетних, их законные представители привлекут к ответственности. Автомобиль помещен на охраняемую площадку.