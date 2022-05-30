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Участник лотерей из Иркутска выиграл суперприз — 5 миллионов рублей

В 246584-м тираже крупно повезло участнику из Иркутска, рассказали SIA.RU в пресс-службе «Столото».

Имя победителя пока неизвестно. Есть информация, что к суперпризу иркутянина привели числа 2, 20, 15, 10, 14, 9, 4, 1 в первом поле билета и 4 — во втором. По правилам государственной лотереи «Рапидо», чтобы выиграть суперприз, необходимо угадать все числа комбинации. Счастливый билет был куплен участником на несколько тиражей подряд в мобильной версии сайта «Столото» за 1 500 рублей.

Впрочем, в 2021 году жителям Иркутской области везло в лотереях, распространяемых под брендом «Столото». За прошлый год совокупная сумма выигрышей участников составила 454 233 839 рублей. В регионе было приобретено 2 655 057 счастливых лотерейных билетов. В 2021 году 25 жителей области выиграли от 500 000 до 1 миллиона рублей, а 26 человек стали миллионерами.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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