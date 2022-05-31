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Режим ЧС в Иркутской области продлён до 3 июня

В ближайшие трое суток ожидаются осадки по всей области, поэтому в некоторых населенных пунктах уровень пожарной опасности снизится с высокого – четвёртого-пятого до второго-первого классов, рассказали SIA.RU в правительстве региона.

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«Как только будет снижен уровень пожарной опасности, мы будем рассматривать вопрос об отмене режима чрезвычайной ситуации по всей области, и его сохранении там, где это будет необходимо», – сказал губернатор Игорь Кобзев.

Сейчас режим чрезвычайной ситуации действует во всей области. Сегодня, 30 мая, в регионе горят 1,8 тысяч гектаров, полностью локализовано семь лесных возгораний на площади 10,9 тысяч гектаров.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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