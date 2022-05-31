Солид Банк в топ-100 кредитных организаций России по количеству офисов

АО «Солид Банк» вошел в ТОП-100 кредитных организации с самым большим числом офисов по версии портала «Бробанк».

Сервис Brobank.ru, опираясь на данные, представленные на сайте ЦБ РФ, определил самые крупные банки по филиальной сети в середине 2022 года. Оценка охватывает все действующие финансовые институты.

Стоит отметить, что несмотря на то, что, как указывают специалисты сервиса «Бробанк», филиальная сеть кредитных организаций в первой половине текущего года сокращалась, а действующие структуры уменьшили ее более чем на 500 отделений, численность офисов АО «Солид Банка» в первой половине 2022 года сократилась всего на один офис в п. Усть-Камчатск (всего в ДФО было закрыто 64 офиса различных кредитных организация за первое полугодие 2022 года), то есть офисы Солид Банка по-прежнему сохраняют уверенное присутствие в регионах от Камчатского края до Московской области.

Также в разрезе регионов АО «Солид Банк» вошел в ТОП-20 по количеству офисов среди 51 кредитной организации на Дальнем Востоке.

www.solidbank.ru

АО «Солид Банк». Ген лицензия ЦБ РФ №1329

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Материал доступен по этой ссылке: https://brobank.ru/rejting-bankov-po-chislu-ofisov-seredina-2022/.

Источники:

ЦБ РФ - данные о филиальных сетях банков;

Бробанк.ру — сервис финансовых услуг банков России

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