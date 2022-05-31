Доллар 62: рубль снова укрепляется

Российский рынок акций открылся во вторник в минусе, отыгрывая введение нового пакета санкций ЕС. Импульс укрепления рубля продолжается. Курс доллара к рублю, откатившийся в понедельник с 67 до 62, вновь начал расти на фоне сообщений о нефтяном эмбарго.

– Экспортеры в текущих условиях могут занять выжидательную позицию и придерживать валютную выручку, – считают эксперты БКС.

Напомним, что ЦБ увеличил срок продажи валютной выручки экспортерами с 60 до 120 дней. Изначально в марте он составлял всего 3 дня. Это решение ЦБ вкупе со смягчение денежно-кредитной политики указывает на обеспокоенность регулятора чрезмерным укреплением рубля.