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Доллар 62: рубль снова укрепляется

Российский рынок акций открылся во вторник в минусе, отыгрывая введение нового пакета санкций ЕС. Импульс укрепления рубля продолжается. Курс доллара к рублю, откатившийся в понедельник с 67 до 62, вновь начал расти на фоне сообщений о нефтяном эмбарго.

– Экспортеры в текущих условиях могут занять выжидательную позицию и придерживать валютную выручку, – считают эксперты БКС.

Напомним, что ЦБ увеличил срок продажи валютной выручки экспортерами с 60 до 120 дней. Изначально в марте он составлял всего 3 дня. Это решение ЦБ вкупе со смягчение денежно-кредитной  политики указывает на обеспокоенность регулятора чрезмерным укреплением рубля.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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