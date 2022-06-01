Реалист Банк в топ-30 рейтинга банков России по количеству регионов присутствия

Реалист Банк занял 23 место в рейтинге российских банков по количеству регионов присутствия, подготовленном сервисом подбора финансовых услуг Brobank.ru на основе данных ЦБ РФ.

Реалист Банк в настоящее время ведет свою деятельность в 32 субъектах Российской Федерации.

Реалист Банк проводит политику, направленную на создание максимально удобных и привлекательных условий для клиентов, поэтому сочетает активное развитие современных дистанционных сервисов и онлайн-инструментов со стремлением быть ближе к своим клиентам, используя сеть региональных структурных подразделений.