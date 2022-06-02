Минспорта Иркутской области освоило в 2022 году всего 10% бюджетных ассигнований – прокуратура

Генпрокуратура России проверила, как в 2022 году в Иркутской области реализуется национальный проект "Демография", в рамках которого в Приангарье осуществляется спортивная программа минспортом области, в результате – был выявлен ряд нарушений, сообщает региональная прокуратура.

"Анализ исполнения регионального проекта показал, что работа в целях качественного и своевременного выполнения плановых мероприятий нацпроекта организована министерством ненадлежащим образом. Из запланированных на реализацию бюджетных ассигнований в 2022 г. освоено чуть выше 10%", – говорится в сообщении.В частности, строительство физкультурно-оздоровительных комплексов в Иркутском и Жигаловском районах идет с отставанием от предусмотренных контрактами графиков, готовность объектов составляет лишь 10 и 25 % соответственно.

Крытый тренировочный каток с искусственным льдом, находящийся в мкр. Университетский Иркутска, также строится с нарушением плана-графика – подрядчиком не завершен монтаж металлических конструкций покрытия 4 блока и закрытие контура здания. Фактически работы выполнены на 65% вместо установленных графиком 74,8%.

Кроме того, в 2023 г. предусмотрено предоставление субсидии в сумме свыше 135 млн руб. из федерального бюджета на создание в регионе тренировочного катка, однако министерством не организован рейтинговый отбор объектов – это может создать препятствие в получении средств.Ввиду выявленных нарушений заместитель генерального прокурора России Дмитрий Демешин предупредил министра спорта Иркутской области Павла Богатырева, что в случае непринятия мер, он может быть привлечен к ответственности согласно установленным законам.