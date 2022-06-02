Альфа-Банк запустил сервис для обновления данных о бизнесе в налоговой

Предприниматели просили — мы сделали. Альфа-Банк запустил онлайн-сервис для ИП, который пригодится при изменении вида деятельности. Или в случае, если в регистрационных данных допущена ошибка.

По закону о таких изменениях нужно информировать налоговую службу. Чтобы самому собрать и подать документы, потребуется несколько дней.

В интернет-банке Альфы обновить данные можно бесплатно за 5 минут без посещения налоговой. Сервис сам сформирует полный пакет документов. Клиенту нужно только подписать их электронной подписью и нажать кнопку для отправки в налоговую. Решение ФНС и обновленный пакет документов придут на email.

«Теперь обновить данные в налоговой можно напрямую из интернет-банка. Сервис экономит время предпринимателей и помогает избежать штрафов», — подчеркнула руководитель департамента разработки и развития расчетных продуктов корпоративного бизнеса Альфа-Банка Ирина Пономарева.

Скоро банк планирует запустить аналогичный сервис и для компаний.